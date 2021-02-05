Открыт прием заявок на участие в международной поисковой экспедиции в Тверской области

Церемония закрытия прошлой экспедиции прошла 17 сентября на Ржевском мемориале. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Российское военно-историческое общество начало принимать заявки на участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Она в шестой раз пройдет в нашем регионе.

Поисковики вновь разобьют огромный лагерь на несколько сотен человек недалеко от Ржевского мемориала Советскому солдату на территории сельского поселения «Есинка».

- Вахта Памяти - наша дань уважения людям, которые отдали свои жизни за победу в войне. Дорогого стоит, что сегодня молодёжь продолжает это великое дело, - считает губернатор Игорь Руденя.

Предварительную заявку надо отправить до 1 марта, а затем подтверждающую - с 15 марта до 1 апреля. Подробная информация размещена на официальном сайте РВИО.

В работе экспедиции могут могут участвовать поисковые отряды из разных регионов России, а также - ближнего и дальнего зарубежья.

За пять лет работы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли останки 1728 погибших в Ржевской битве. Установлены личности 127 советских солдат и офицеров.

О прошлой экспедиции читайте здесь.