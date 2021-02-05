Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Открыт прием заявок на участие в международной поисковой экспедиции в Тверской области

Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату
Александр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий
Церемония закрытия прошлой экспедиции прошла 17 сентября на Ржевском мемориале.

Церемония закрытия прошлой экспедиции прошла 17 сентября на Ржевском мемориале.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Российское военно-историческое общество начало принимать заявки на участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Она в шестой раз пройдет в нашем регионе.

Поисковики вновь разобьют огромный лагерь на несколько сотен человек недалеко от Ржевского мемориала Советскому солдату на территории сельского поселения «Есинка».

- Вахта Памяти - наша дань уважения людям, которые отдали свои жизни за победу в войне. Дорогого стоит, что сегодня молодёжь продолжает это великое дело, - считает губернатор Игорь Руденя.

Предварительную заявку надо отправить до 1 марта, а затем подтверждающую - с 15 марта до 1 апреля. Подробная информация размещена на официальном сайте РВИО.

В работе экспедиции могут могут участвовать поисковые отряды из разных регионов России, а также - ближнего и дальнего зарубежья.

За пять лет работы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли останки 1728 погибших в Ржевской битве. Установлены личности 127 советских солдат и офицеров.

О прошлой экспедиции читайте здесь.

Память Великой Отечественной войны