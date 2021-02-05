В Тверской области водитель отсудил 200-тысячный ущерб за лед на дороге

В Тверской области водитель отсудил около 200 тысяч рублей за лед на проезжей части. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кашинский межрайонный суд рассмотрел иск гражданина к государственному унитарному предприятию о ненадлежащем состоянии дороги. Установили, на проезжей части было нарушение ГОСТа – лед. Истцу удалось отсудить половину заявленной суммы.

Выяснилось, что 3 января около 22:45 на улице Старое направление в Кашине машину потерпевшей стороны занесло и выбросило в правый кювет по ходу движения. На автомобиле были покрышки с шипами, но на асфальте была гололедица.

На ремонт машины пострадавший потратил более 386 тысяч рублей – это отражено в документах экспертов. Судебные расходы превысили 17,7 тысяч рублей. Всего – около 404,5 тысяч рублей.

Вину компании, которая должна содержать дороги, подтвердил мировой судья. Провели автотехническую экспертизу. Специалисты установили, что скорость, с которой ехал истец, не соответствовала погоде.

Признали обоюдные нарушения. Требования автомобилиста удовлетворили на 50% – он получит примерно 200 тысяч рублей.