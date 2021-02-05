В Тверской области браконьер подстрелил лося, но попался полицейским

В Тверской области браконьер убил лося из незарегистрированного ружья без лицензии в неположенный срок. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

5 февраля в районе деревни Пасмино Максатихинского района полицейские задержали снегоход «Буран», за рулем которого был житель Бежецка. Он вез мясо подстреленного лося. При себе у мужчины были ружье, патроны 12 калибра, гильзы, нож и топор.

Правоохранительные органы выяснили, что убил животного из незарегистрированного ружья 66-летний знакомый задержанного. Его доставили в полицию.

В отделении злоумышленник признался, что застрелили зверя без специального разрешения и в запрещенные для охоты сроки.

Возбуждено уголовное дело. Наказание за него может быть 500 тысяч штрафа или шесть месяцев ареста.