Чтобы у 16-летней матери не забрали ребенка, волонтеры в Тверской области начали сбор средств

В Тверской области волонтеры хотят помочь 16-летней матери, чьего ребенка собираются забрать органы опеки. Фото: принтскрин видеоинтервью с 16-летней матерью.

Волонтер-блогер Роман Седов рассказал, что 16-летнюю маму в Бежецке в Тверской области хотят лишить родительских прав из-за состояния дома, где она живет. Роман сам сделал интервью с девушкой. Выяснилось, что отец ребенка сбежал.

Отец самой несовершеннолетней матери хочет помочь дочери сохранить ребенка, он нашел недорогой кухонный уголок, и газовую плиту. Есть обои и потолочная плитка. Нужны еще линолеум и сантехника.

Волонтерам удалось договориться с бежецким предпринимателем приобрести все и сделать ремонт со скидкой. Цена вопроса – 64 тысячи рублей. Как помочь деньгами возможно спросить у Романа Седова в социальных сетях.