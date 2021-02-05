В Тверской области женщина в ДТП получила травму позвоночника

В Тверской области женщина получила травму позвоночника в столкновении двух машин. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

5 февраля в Торжокском районе на 235 километре трассы М-10 столкнулись «ГАЗ-3110» и Volkswagen Polo. В ДТП пострадала 59-летняя женщина за рулем Volkswagen. Она находится в травматическом шоке.

Врачи диагностировали у водительницы травму позвоночника, травму грудной клетки, а также черепно-мозговую травму. Раненую доставили в Торжок.

Водителя и пассажира «Волги» после первой помощи отпустили. Все были трезвы.

Проезжая часть обработана. Резина на Volkswagen – шипы, а на «ГАЗе» – липучка.