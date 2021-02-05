В Тверской области двое жителей Бежецка прятали в гараже почти два килограмма каннабиноидного растения

В Тверской области товарищи хранили в гараже почти два килограмма наркосодержащего растения. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Бежецкая прокуратура утвердила обвинение в отношение 29-летнего и 34-летнего жителей Бежецка, которые незаконно хранили растения, содержащие наркотические вещества. Один из мужчин нарвал дикорастущего двудольного и отвез на хранение к своему товарищу. Двум друзьям грозит срок в колонии.

Сотрудники полиции установили, что первый обвиняемый нашел заросли запрещенного растения в Рамешковском районе. Он нарвал их частей, упаковал в пакет и отвез на машине в лес, где схоронил у дерева.

Затем мужчина приехал на место схрона, употребил часть каннабиноидного растения, а остальное забрал и отвез к другу в гараж. Там «вес» и хранился с разрешения второго обвиняемого.

Теперь обоим может светить от трех до 10 лет тюрьмы.