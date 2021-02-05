В Тверской области с 7 по 11 февраля прогнозируют погоду на 7-10 градусов ниже нормы

В Тверской области с 7 по 11 февраля будет аномально холодная погода. Фото: Степан КАМЕНЕВ

По прогнозам, аномально холодная погода установится с воскресенья, 7 января, до четверга следующей недели, 11 февраля. Днем температура может опускаться до -15, а ночью до -25. МЧС напоминает жителям о безопасности.

В частности, о том, что автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не ездить в дальние края, не будучи уверенными в своих силах. Транспортное средство может заглохнуть на морозе.

Пешеходам также необходимо быть аккуратными. Без надобности не выходить на улицу, тепло одеваться и хорошо питаться. «КП»-Тверь» составляла список правил поведения в морозную погоду.

Как уточнила в комментарии для «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, нормальной для февраля считается погода с морозцем -7 градусов. Это средний показатель.

В случае ЧП нужно звонить по номеру 01, 10 или 112. «Телефон доверия» областного МЧС – (4822) 39-99-99.