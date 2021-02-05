Тверскому ветерану Великой Отечественной войны Алексею Тятькину исполнилось 95 лет

В Тверской области ветерану Алексею Тятькину исполнилось 95 лет. Фото: Людмила Митина.

Алексей Тятькин родился в Весьегонске, где и живет сейчас. На фронт его мобилизовали в октябре 1943 года. С 9 августа 1945 года в составе Забайкальского фронта участвовал в разгроме японской квантунской армии в Манчжурии в Китае.

С сентября 1945 года обеспечивал радиосвязь Забайкальского военного округа до 1949 года. Там же окончил курсы офицеров-связистов. После увольнения работал военруком в школе, заведующим кабинетом по военно-массовой работе в Доме Офицеров Забайкальского военного округа в Чите. В 1987 году вернулся в родной Весьегонск.

Алексей Алексеевич награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя медалями «За боевые заслуги», 17 юбилейными медалями, правительственной наградой КНР «За победу над Японией», почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

Вокальный ансамбль из Весьегонска в честь юбилея спел для ветерана, а члены клуба «Кировец» прошли строем под окнами его дома.

Со знаменательной датой полковника в отставке Алексея Тятькина поздравил и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершили вы и ваши товарищи, все поколение победителей, неизменно наполняет нас чувством гордости за родную страну, – отмечает в поздравительной телеграмме глава региона.