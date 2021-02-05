В Тверской области аферисты-контролеры счетчиков воды регулярно пугают жителей переплатами

В тверской полиции предупреждают, что в регионе активизировались мошенники, якобы проверяющие приборы учета. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

В областном МВД предостерегают о том, что в регионе активизировались мошенники, которые рассылают уведомления о том, что якобы приборы учета нуждаются в проверке. Это называется техническим термином «поверка». Те, кто звонят по телефонам таких лжеквитанций, рискуют лишиться денег.

Специалист из организации придет к клиенту домой, спишет текущие показания или просто осмотрит прибор, возьмет за «услугу» деньги и уйдет. Данные никуда не отправят. У компаний-аферистов нет аккредитации на проверку счетчиков.

В другом случае «контролер» посоветует поменять прибор учета. Цена новой техники у этой компании будет более высокой, чем ее реальная стоимость.

Если при получении в почтовый ящик уведомления возникают сомнения, необходимо позвонить по телефону, указанному в бланке и попросить назвать адрес организации, чтобы приехать и обсудить все вопросы. В этом случае нечистые на руки граждане либо пропадут и перестанут брать трубки, либо начнут отговаривать от поездки в офис.

Информация о проверке счетчиков должна быть в паспорте прибора. А такую работу выполняют только фирмы, входящие в список на сайте Росаккредитации.