Светофор в Московском районе Твери оснастили стрелкой для поворота налево

В Твери на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Лермонтова появился светофор со стрелкой налево. Фото: архив КП.

Сделали технические дополнения для светофора на пересечении Октябрьского проспекта с улице Лермонтова. Его оснастили еще одной секцией – стрелкой для поворота налево. Она будет регулировать поток автомобилистов и «давать дорогу» тем, кто едет со стороны кольца в Пролетарский район.

До этого светофор работал так, что пешеходам оставалось мало времени, чтобы перейти дорогу. Теперь схему движения улучшили.

Напомним, 4 февраля установили сфетофор на бульваре Гусева в районе дома №12. Он призван сделать более безопасным пешеходный переход.