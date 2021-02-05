Свыше 20300 человек привились от коронавируса в Тверской области

В Верхневолжье доступна только одна вакцина - «Спутник V». Фото: ПТО

ПО данным областного правительства на утро 15 февраля, в тверском регионе прививки от COVID-19 сделали 20338 граждан. В Верхневолжье доступна только одна вакцина - «Спутник V».

В Тверской области 5 февраля открылись еще семь прививочных пунктов: в тверских поликлинике №8 и больнице №6, Андреапольской, Краснохолмской, Старицкой, Спировской ЦРБ, а также в МСЧ № 69 ФСИН России. Накануне туда завезли вакцину «Спутник V».

Теперь в Верхневолжье 38 прививочных пунктов.

Ранее были открыты кабинеты для вакцинации от коронавируса в Твери на базе областной клинической больницы, областного лечебно-реабилитационного центра, клинической больницы скорой помощи, горбольниц №1 и №7, центра имени В.П. Аваева, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части местного УМВД.

В районах - в Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ и медико-санитарной части №141 Удомли,

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональный медпортал www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов. Последние размещены на сайте тверского минздра.