У сельского учителя из Тверской области сгорело на пожаре все имущество

В Тверской области у учительницы немецкого и истории все вещи сгорели на пожаре. Фото: группа в ВК/Конаково News.

Пожар произошел 23 января в доме Тамары Беляковой в деревне Фролово Стоянского сельского поселения. Сгорело все – вещи, одежда, документы и даже некоторые домашние животные. Женщина преподавала немецкий язык и историю в четырех школах – Стоянцевской, Горицкой, Титовской и в школе Малое Василево.

Неравнодушные жители просят помочь погорельцу.

– Может, есть у кого хоть какая-то ненужная одежда для женщины 59 лет, размер одежды 46, брюки 29, размер обуви 38-39. Нужны продукты, вещи первой необходимости – посуда, постельные принадлежности, у Тамары Владимировны остались собаки, животным нечего кушать, – пишут в группе в соцсетях Конаково News.

Вещи возможно передать в администрацию Стоянцевского сельского поселения.

Номер телефона: +7-906-555-80-34.