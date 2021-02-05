Начато изготовление павильона и платформы для новой станции «Ржевский мемориал» в Тверской области

Станцию построят всего в 2,5 км от Ржевского мемориала с грандиозным памятником солдату. Фото: Александр ЖМУЛИН

Строительство новой железнодорожной станции на Октябрьской магистрали под Ржевом началась сегодня, 5 февраля, возле деревни Хорошево в 2,5 км от Ржевского мемориала. Ее открытие запланировано в мае этого года. Затем по маршруту «Москва-Ржевский мемориал» пустят пассажирские поезда смешанной тяги. При этом от платформы до мемориала будут ходить автобус.

Как информирует областное правительство, уже начаты работы по изготовлению павильона вокзала и платформы будущей станции. Подробности о том, какой она будет, читайте здесь.

После завершения строительства станции начнется постепенная реконструкция железной дороги от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев. Среди прочего будут вестись работы по ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда «Ласточка».

Накануне, 4 февраля, губернатор Игорь Руденя как провёл заседание региональной рабочей группу по этому вопросу.

Ранее глава региона сообщал, что в итоге до новой станции будут ходить пригородные поезда.