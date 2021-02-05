187 новых случаев коронавируса подтвердили в Тверской области на 5 февраля

В Тверской области 5 февраля коронавирус выявили у 187 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 5 февраля 2021 года зафиксировано 30 018 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 187 человек.
Выздоровели 26 203 человека (+228 за последние сутки)
Изолирован 3 281 больной (-47).
Умерли 534 (+6)
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 5 февраля в областной столице выявлено 9 497 случаев ковида (54 новых случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район 2 147 (+11)
Вышневолоцкий городской округ 1 715 (+16)
Ржев 1 608 (+14)
Торжок 1 396 (+7)
Кимры 1 293 (+7)
Калининский район 1 201 (+8)
Вакцинация от коронавируса продолжается. Всего на 5 февраля в Тверской области прививку от коронавируса сделали 20 338 (за последние сутки – 1 247 человек).
Графика: ПТО.