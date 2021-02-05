187 новых случаев коронавируса подтвердили в Тверской области на 5 февраля

В Тверской области 5 февраля коронавирус выявили у 187 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 5 февраля 2021 года зафиксировано 30 018 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 187 человек.

Выздоровели 26 203 человека (+228 за последние сутки)

Изолирован 3 281 больной (-47).

Умерли 534 (+6)

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 5 февраля в областной столице выявлено 9 497 случаев ковида (54 новых случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2 147 (+11)

Вышневолоцкий городской округ 1 715 (+16)

Ржев 1 608 (+14)

Торжок 1 396 (+7)

Кимры 1 293 (+7)

Калининский район 1 201 (+8)

Вакцинация от коронавируса продолжается. Всего на 5 февраля в Тверской области прививку от коронавируса сделали 20 338 (за последние сутки – 1 247 человек).