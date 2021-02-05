В Тверской области при обрушении перекрытия в доме погибла женщина

В Тверской области в Вышнем Волочке рухнуло перекрытие в деревянном доме, погибла пожилая женщина. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Другие жители дома остались живы. В 09:20 в дежурную часть областного МЧС поступило сообщение, что в жилом многоэтажном деревянном доме на улице Островская линия в Вышнем Волочке рухнуло межэтажное перекрытие. Площадь обрушения – 20 квадратных метров.

На место пожара прибыли спасатели, «скорая», полиция, газовая служба и представители УК.

Выяснилось, что обрушилось перекрытие между первым этажом и мансардой над квартирой №5. Погибла пожилая жительница дома.

К ликвидации последствий происшествия привлекали 17 человек и шесть единиц техники, из них девять спасателей МЧС и три единицы спецтехники.

Следственный комитет Тверской области начал доследственную проверку.