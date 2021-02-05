23 февраля в Тверскую область приедет уникальный музей на колесах «Поезд Победы»

В Тверскую область 23 февраля прибудет уникальный иммерсивный музей «Поезд Победы». Фото: принтскрин видео «Поезд Победы». Виртуальная экскурсия».

«Поезд Победы» в День защитника Отечества прибудет на железнодорожный вокзал города. Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозиция занимает семь вагонов, каждый из которых посвящен эпизодом Великой Отечественной войны.

Кроме экспозиций, в поезде размещены 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Эти гаджеты позволяют воссоздать атмосферу боев, походной солдатской жизни и воспоминаний довоенного времени. Эффекты помогут понять и прочувствовать ту эпоху.

– Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России, – прокомментировал патриотическое мероприятие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Подробнее о «Поезде Победы» можно узнать на сайте проекта.