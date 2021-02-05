Со следующей недели в Тверь вернутся двадцатиградусные морозы

В Тверскую область возвращаются морозы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, комментируя прогноз для «КП»-Тверь», рассказала, что со следующей недели в Тверском региона морозы начнут крепнуть. Уже утром 5 февраля градусник за окном показывал -15, затем потеплело до -10. На область движется антициклон.

К 10 февраля ночью температура воздуха может опускаться до -20...-22 градусов, а днем будет около -13...-16.

Тверской гидрометцентр подтверждает эту информацию. С по 9 февраля ночью дают прогноз -20...-15 градусов. Днем – -15...-10.

Одевайтесь теплее и берегите себя!