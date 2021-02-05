Продавец собаки из Твери обманул жительницу Вологды. Фото: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=256160.

Жительница Вологды собиралась купить щенка породы басенджи через интернет. Она связалась с автором объявления о продаже. Мужчина попросил предоплату – шесть тысяч рублей. Щенка он обещал отправить с проводником поезда из Твери в Вологду.

Для того, чтобы его слова звучали убедительно, продавец отправил вологжанке фотографию паспорта. И продиктовал номер счета для перевода денег.

Но как только покупательница перевела задаток, тверичанин перестал выходить на связь. Щенка никто не привез.

В МВД по Вологодской области выяснилось, что гражданин прислал ей фото чужого паспорта. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.