В Тверской области владелец земли заплатил два штрафа за одно нарушение

В Тверской области хозяин зарастающего участка заплатил два штрафа за одно нарушение. Фото: Алексей ФОКИН

В июле 2020 года сотрудники областного Россельхознадзора обнаружили, что участок земли сельхозназначения в районе деревни Покровское в Кимрском районе зарастает. На потенциальной пашне росли пырей и борщевик Сосновского. На октябрь 2020 года назначили внеплановую проверку.

Собственнику направили уведомление о внеплановой проверке. Но он не получил повестку и не явился на очередную инспекцию надела. Сотрудники Россельхознадзора направили материалы в мировой суд.

Землевладелец получил штраф в 500 рублей. А в октябре 2020 года инспекторы надзорного ведомства выяснили, что земля у деревни Покровское все также зарастает.

В ноябре 2020 года хозяин территории очистил ее от сорняков и направил фотографии в Россельхознадзор. Он признал вину и раскаялся

Но в декабре 2020 года суд выписал ему ниже минимального административный штраф – 10 тысяч рублей. Устранение нарушений не освободило от наступившей административной ответственности. Об этом 4 февраля 2021 года сообщили на сайте Россельхознадзора по Тверской области.