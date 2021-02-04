В Твери священник-режиссер расскажет о съемках фильма

В Твери священник-режиссер представит свою короткометражку. Фото: Кадр из фильма «Беседа».

12 февраля 2021 в 19:00 в цокольном этаже собора святого Александра Невского пройдет показ короткометражного художественного фильма «Беседа». Представит ленту автор сценария и режиссер иеромонах Силуан, настоятель Краснохолмского монастыря в Тверской области. После сеанса он ответит на все вопросы пришедших.

Фильм рассказывает о встрече великой княгини Елизаветы Федоровны с революционером Иваном Каляевым – убийцей ее мужа. Действие происходит в 1905 году.

Организаторы показа: киноклуб «Твое кино», тверской православный молодежный клуб «Сеятель» совместно с молодежным отделом Тверской епархии.

Приглашают всех желающих.