В Твери Росгвардия задержала вора, которого вычислили по камерам наблюдения

В Твери росгвардейцы задержали рецидивиста, который пытался вынести из магазина товары. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 февраля утром в Твери росгвардейцы выехали по сигналу «Тревога» в торговый центр на Московском шоссе. Они задержали на месте 25-летнего мужчину, который клал товар себе в карманы. Вычислить злоумышленника удалось по установленным в павильоне камерам.

Установили, что тверичанин нигде не работает и уже был ранее судим. Совсем недавно полицейские останавливали этого посетителя, когда он пытался пронести мимо кассы товары в другой торговой точке.

Теперь решают вопрос о возбуждении уголовного дела.