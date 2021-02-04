В Твери Росгвардия задержала вора, которого вычислили по камерам наблюдения

В Твери росгвардейцы задержали рецидивиста, который пытался вынести из магазина товары.
Фото: Олег ЗОЛОТО
2 февраля утром в Твери росгвардейцы выехали по сигналу «Тревога» в торговый центр на Московском шоссе. Они задержали на месте 25-летнего мужчину, который клал товар себе в карманы. Вычислить злоумышленника удалось по установленным в павильоне камерам.
Установили, что тверичанин нигде не работает и уже был ранее судим. Совсем недавно полицейские останавливали этого посетителя, когда он пытался пронести мимо кассы товары в другой торговой точке.
Теперь решают вопрос о возбуждении уголовного дела.