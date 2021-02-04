В ГИБДД напомнили об административном наказании за сброс снега на проезжую часть в Твери

В Твери сотрудники ГИБДД ежедневно мониторят состояние дорог и тротуаров. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

Каждый день дорожные полицейские следят за качеством уборки проезжей части и тротуаров в областном центре. Особое внимание уделяют пешеходным переходам и перекресткам. Если работники УК или подрядных организаций, которые чистят снег с крыши, сбрасывают его на тротуар или проезжую часть, их ждет административная ответственность.

В январе 2021 года полицейские зафиксировали две ситуации, когда снег при чистке крыше скидывали на пешеходную часть и автодорогу. В одном случае это произошло на улице Советской, снег лежал кучами на тротуаре, а горожанам приходилось идти по проезжей части. Подробности по второму случае в материале ГИБДД не указывают.

За оба правонарушения должностных лиц привлекли к административной ответственности. Штраф за подобное правонарушение варьируется от 20 до 30 тысяч рублей.