В Тверской области бывшему мэру Кимр оставили неизменным 10-летний срок в колонии строго режима

В Тверской области бывший мэр Кимр все-таки отправится на 10 лет в колонию строгого режима и должен будет выплатить штраф в размере 36 миллионов рублей. Фото: сайт Кимрской городской Думы.

Тверской областной суд сохранил приговор экс-мэру Кимр Максиму Литвинову, а также двум его подельницам – Галине Румянцевой и Валентине Чапаевой. Первая получила шесть лет в колонии общего режима с отсрочкой, когда сыну исполнится 14 лет, вторая – пять лет условного срока. Напомним, первоначально вердикт огласили 15 июня 2020 года.

Приговор оставили без изменений. По части преступных деяний всех троих оправдали за отсутствием состава преступления.

Дело расследовали следователи областного СУ СК по материалам регионального ФСБ.

Было установлено, что с ноября 2010 по февраль 2012 года Максим Литвинов при поддержке двух знакомых женщин, одна из которых тогда работала в Администрации города, заключил договор аренды на участок за два миллиона в год. Но эти деньги так и не выплатил.

Затем одна из сообщниц передала право аренды частной компании за 18 миллионов рублей в год. Восемь из которых она перевела на счет фирмы жены Литвинова.

Как считает следствие, действия чиновников нанесли бюджету Кимр ущерб в размере 18 миллионов рублей.