Два центра амбулаторной помощи онкобольным будет создано в этом году в Тверской области

Вопрос обсуждался на совещании, которое 4 февраля провел губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

В Твери и крупных городах Верхневолжья планируется создать несколько онкологических центров амбулаторной помощи. Пока есть конкретная информация о планах по открытию в 2021 году двух центров. Вопрос обсуждался на совещании, которое 4 февраля в областном правительстве провел губернатор Игорь Руденя.

- Нужно принять решения по нашим дальнейшим действиям. На фоне борьбы с пандемией коронавируса, масштабной прививочной кампании важно не забывать, что есть другие направления, которые требуют безотлагательного участия, – сказал Игорь Руденя.

Первый центр планируют открыть в 2021 году в Твери на базе Центра имени В.П. Аваева. Там будут проводить обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, затем - терапия в условиях дневного стационара.

Еще один центр планируется открыть в этом году в Вышнем Волочке.

Областное правительство утверждает, что для этих центров подготовлены медики, уже идет закупка необходимой медтехники.

На следующем этапе планируется открыть такие центры в Ржеве, Кимры, Бежецке, Нелидове.

Также на совещании обсуждался вопрос технического обновления областного онкодиспансера. В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» запланированы поставки комплекса для радиомодификации, маммографа, биохимического, гематологического и электрохирургического анализаторов, операционных столов и другого оборудования.