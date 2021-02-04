В Твери после ремонта Бежецкое шоссе станет шестиполосной магистралью

В Твери начали реконструировать Бежецкое шоссе. Фото: сайт Администрации Твери.

В Твери начался первый этап реконструкции Бежецкого шоссе. По проекту подрядчик должен будет привести в нормативное состояние участок улицы Шишкова и Затверецкого бульвара протяженностью около 600 метров. Количество полос движения увеличится до шести.

Запланировали переложить мостовой переход, оборудовать тротуары и остановки общественного транспорта, заменить освещение. В настоящее время основные работы проводят около моста через Исаевский ручей.

Проект воплощают в жизнь по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени, поставившего задачу повысить пропускную способность дороги и сделать из нее современную магистраль на выезде из города. Особое внимание уделят безопасности.

Сейчас разбирают мост. Это место будет расширено. На период реконструкции обустроят временный переезд через ручей. Затем сам Исаевский ручей уберут в трубы большого диаметра, а сверху будет проложена шестиполосная автодорога.