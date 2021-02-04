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В Тверской области после ДТП 60-летняя женщина сама приехала в больницу

Авария произошла в Калининском районе
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области 60-летняя водительница улетела в кювет и попала в нейрохирургическое отделение.

В Тверской области 60-летняя водительница улетела в кювет и попала в нейрохирургическое отделение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 февраля на 18 километре дороги «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» женщина на легковой машине съехала с дороги и опрокинулась в кювет. За рулем она была одна и ехала трезвой. После происшествия сама приехала в больницу.

Пострадавшую 1960 года рождения госпитализировали в нейрохирургическое отделение городской больницы №4, куда она прибыла самостоятельно.

На машине была зимняя резина. Дорога была обработана.

Причины ДТП пока не ясны.

ДТП