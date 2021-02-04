За неделю в магазинах Тверской области подорожали морковь, картошка и пшено

На этой неделе в Тверской области подорожали самые ходовые продукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 26 января по 1 февраля в магазинах Тверской области больше всего подорожали морковь, картофель и пшено.

Морковь выросла в цене на 4,6%, за килограмм в среднем сейчас просят 32 рубля 11 копеек. Картошка подорожала на 3,8%, килограмм сейчас стоит около 26,5 рублей. И пшено прибавило в цене 3,6% (60 рублей 80 копеек за килограмм).

Также подорожали: баранина на костях (+2,6%), яблоки (+2,3%), макароны (+2,1%) и репчатый лук (+2).

Дешевле за неделю стали: вермишель (-6,6%), сметана (-3%), вареная колбаса (-2,2%), чёрный байховый чай (-1,9%), сливочное масло и маргарин (-1,8%).