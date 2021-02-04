Региональный транспортный оператор стал одним из системообразующих предприятий Тверской области

«Транспорт Верхневолжья» и «Верхневолжское АТП» вошли в список системообразующих предприятий Тверской области. Фото: Виктория ТУШКОВА

Всего в список компаний, которые считаются системообразующими для экономики региона, входят более 200 организаций. Этот перечень составили весной 2020 года, когда определяли, кому нужно финансово помочь в разгар пандемии коронавируса. «Транспорт Верхневолжья» и «Верхневолжское автотранспортное предприятие» работают в рамках новой модели пассажирских перевозок, которая уже год функционирует в Твери и Калининском районе.

Тверская область – один из первых регионов страны, который приступил к комплексной модернизации пассажирских перевозок.

– Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей. Нам было важно сформировать коллектив из жителей Тверской области. Это один из показателей развития региональной экономики – возможность работать в хорошем коллективе в достойных условиях, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ежедневно синие автобусы перевозят треть населения Твери и Калининского района. За год совершили более 50 миллионов поездок. За этот период на 22% сократилось количество ДТП с общественным транспортом.

Задача на 2021 год – внедрить новую модель пассажирских перевозок в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Предполагают, что на этих территориях будут курсировать 118 автобусов, а общий пассажиропоток составит более 10 миллионов человек.