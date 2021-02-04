В Тверской области прокуратура защищает оставшегося без лекарств инвалида

Инвалид в Фировском районе Тверской области пожаловался в прокуратуру на отсутствие лекарств в аптеке. Фото: Алексей Косоруков.

Инвалид второй группы, который имеет право бесплатно получить лекарства из определенного перечня, обратился в правоохранительные органы. В аптеке №29 в Фирово ему отказали выдать необходимые медикаменты.

В тот день, когда мужчина был в аптечному пункте, лекарства там отсутствовали. При этом учреждение не включало препараты в список заказа на поставку.

Гендиректору компании, управляющей этой аптекой, прокуратура выдала предписание. Ведомство будет следить за ситуацией с медикаментами.