Директор лесозаготовочного предприятия в Тверской области вывел 3,4 миллиона рублей со счетов компании

В Тверской области директор предприятия не заплатил 3,4 миллиона налогов, делом занимаются следователи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй отдел по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета расследует уклонение от налогов. Директор предприятия, занимающегося лесозаготовкой, сокрыл средства в крупном размере. Недоимка составила три миллиона 400 тысяч рублей.

Сокрытие финансов выявили сотрудники Управления экономической безопасности областного МВД совместно с коллегами из Краснохолмского отдела. Материалы передали следователям.

При этом выяснили, что с 26 августа по 27 октября 2020 года руководитель компании вывел деньги с расчетных счетов. Это не позволило принудительно взыскать деньги. Зато организация рассчиталась с кредиторами.

Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Наказание за подобное преступление может быть до трех лет в тюрьме.