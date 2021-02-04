Директор «Центра выплат «Тверская семья» пояснила, как получить пособия на детей

Первые выплаты на детей начались с 21 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2021 года ряд мер соцподдержки семей с детьми перешли в ведение Министерства демографической и семейной политики Тверской области. Начислениями и выплатами детских пособий теперь занимается Центр выплат «Тверская семья».

- Все семьи, которым полагаются выплаты, обязательно их получат. Центр выплат в январе сделал перечисления во все банки, владельцам всех карт. Через несколько дней начался возврат средств по детским выплатам. Банки возвращают переведенные деньги на счета Центра. Денежные выплаты могут не поступить, если счет был закрыт самим получателем или заблокирован. Обнаружились также технические проблемы. С такими случаями разбираемся индивидуально, - рассказала директор ГКУ «Центр выплат Тверская семья» Светлана Корсакова, .

Она отметила, что уведомить «Центр выплат «Тверская семья» о смене реквизитов или желании получать деньги на почте можно через отделение ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» муниципалитете по месту жительства (контакты смотрите на сайте https://minsemya.tverreg.ru/podved-iogv/perechen-podved/gbu), через МФЦ или почтой в адрес ГКУ (170028, г.Тверь, наб. Реки Лазури, д. 20, каб. 110)

Первые выплаты начались с 21 января.

В случае, если средства не поступили, необходимо обращаться на адрес электронной почты: gkyto_cvts@mail.ru

Все возвраты и отсутствие поступлений будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

В связи с большим количеством обращений также организована работа многоканального телефона: 8-800-201-22-62.