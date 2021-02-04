В Твери жители спорят по поводу нового светофора на бульваре Гусева в «Южном»

В Твери устанавливают новый светофор на бульваре Гусева в «Южном». Фото: Олег УКЛАДОВ

4 февраля в 12:15 в сообществе тверских автомобилистов в социальных сетях тверичанка Александра Михайлова сообщила, что на бульваре Гусева, в районе дома №12 вешают светофор. Он будет призван обезопасить пешеходов, переходящих дорогу.

– Дождались!!! Б-р Гусева, вешают светофор!! Теперь не так страшно за детей будет! – написала в посте Александра.

Однако по поводу нужности или не нужности светофора уже разгорелись жаркие споры в комментариях. Одни считают, что это застопорит автомобильное движение, другие – что сделает обстановку на дороге безопаснее.