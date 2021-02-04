Известную тверскую клинику оштрафовали за нарушение закона о мигрантах

В Твери популярной медицинской клинике выписали штраф за нарушение закона о мигрантах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Пролетарского районного суда Твери, тверская клиника не уведомляла в срок органы, занимающиеся мигрантами, о заключении договоров с иностранцами. Юридическая инстанция назначила организации штраф в 200 тысяч рублей – это половина от минимального финансового наказания за такую провинность. Смягчающее обстоятельство – правонарушение совершили впервые.

Правоохранительные органы установили, что медучреждение 10 августа уведомило МВД о том, что заключило трудовой договор с гражданкой Азербайджана. В то время, как должна была это сделать 7 августа включительно. Т.е. в течение трех рабочих дней.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.