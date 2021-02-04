Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход капитальных работ в здании ЗАГСа

Новый ЗАГС планируют открыть в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 февраля губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил, как идут работы по капитальному ремонту здания нового областного ЗАГСа. Учреждение создают по поручению главы региона.

Перед началом работ в историческом здании на Свободном переулке изучили данные Госархива. В помещениях сохранили архитектурные элементы, в частности лепнину. В отделке интерьеров заложены классические интерьерные решения и такие материалы, как натуральный мрамор и гранит.

Сейчас в здании идут внутренние и фасадные работы, обустройство подсветки здания, подготовка к облицовке цоколя. Планируется также благоустройство прилегающей территории: расширение общественного пространства перед Дворцом, установка на площади скульптуры, посвященной венчанию небесных покровителей Верхневолжья – святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Губернатор Тверской области проверил ход ремонта в новом здании ЗАГСа. Фото: ПТО.

– Внимательно относимся ко всем деталям реализации проекта, ведь он является знаковым в нашей семейной политике. Хотим, чтобы областнойЗ АГС стал центром семейных торжеств – заключения браков, регистрации маленьких граждан. Из-за пандемии коронавируса сдвинуты сроки реализации проекта, в этом году продолжаем работы. К осени наш Дворец бракосочетания откроет двери для молодоженов Твери, жителей области, гостей региона. Здесь же будет находиться филиал МФЦ, – сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя после осмотра объекта.

В новом ЗАГСе будут работать 27 кабинетов, четыре зала для торжеств. Предусмотрена доступная среда для маломобильных людей.

Сейчас в региональном ЗАГСе можно получить12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. В учреждении првоели цифровизацию – с бумажных носителей в электронный формат переведено свыше 6,5 миллионов записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.

В 2020 году в ЗАГСе Тверской области зарегистрировано более 6,4 тысяч браков, свыше 10,2 тысяч новорожденных.