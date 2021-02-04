Суд в Тверской области обязал лесорубов очистить от мусора пашню

В Тверской области лесозаготовитель замусорил участок земли отходами производства. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области.

В апреле 2020 года специалисты Россельхознадзора обнаружили загрязнение сельскохозяйственной земли в районе деревни Заручевье Толмаческого сельского поселения Лихославльского района. Площадь, которую завалили отходами производства – 750 квадратных метров.

Установлено, что на потенциальной пашне сваливали бревна, горбыль и другие материалы, чтобы проехала техника для лесозаготовки. Причиненный ущерб специалисты лаборатории Россельхознадзора оценивают в 700 тысяч рублей.

Виновным признали гражданина, который заготавливал на этом участке древесину. Московский районный суд Твери привлек нарушителя к административной ответственности и выписал штраф в три тысячи рублей. В

Согласно закону, нарушитель должен провести рекультивацию земли. В декабре 2020 года суд постановил, что в течение трех месяцев он разработает проект. А в течение шести – обязан выполнить работы.