В Тверской области суд наказал мужчину, который ударил ногой полицейского

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нелидове завершился суд над местным жителем, который обвинялся в оскорблении полицейских, а также в том, что он старался их ударить.

Как сообщила прокуратура Тверской области, что это 37-летний мужчина. По версии следствия, он был задержан сотрудниками полиции ночью на одной из центральных улиц города. дело в том, что мужчина был пьян неким образом нарушал общественный порядок.

Когда его доставляли в местный, задержанный оскорблял полицейских. Но это не все.

- Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, подсудимый применил физическую силу в отношении одного из сотрудников, нанеся удары ногой, - уточнили в пресс-службы областной прокуратуры.

В суде мужчина признал, что оскорблял, но заявил, что не бил.

В итоге суд признал его виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.