Еще 189 человек заразились коронавирусом на 4 февраля в Тверской области

С начала пандемии в регионе зафиксирован 29831 случай коронавируса.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 4 февраля 2021 года зафиксирован 29831 случай коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 189 человек.
Выздоровели 25 975 человек (+223 за последние сутки)
Изолированы 3328 больных (-39).
Умерли 528 человека (+5).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 4 февраля в областной столице выявлено 9443 случая ковида (41 новый случай за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район 2136 (+11)
Вышневолоцкий городской округ 1699 (+13)
Ржев 1594 (+2)
Торжок 1389 (+5)
Кимры 1286 (+16)
Калининский район 1193 (+9)
Вакцинация от коронавируса продолжается. Всего на 4 февраля в Тверской области прививку от коронавируса сделал 19091 человек (1169 - за последние сутки).
Графика: ПТО