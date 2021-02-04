Еще 189 человек заразились коронавирусом на 4 февраля в Тверской области

С начала пандемии в регионе зафиксирован 29831 случай коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 4 февраля 2021 года зафиксирован 29831 случай коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 189 человек.

Выздоровели 25 975 человек (+223 за последние сутки)

Изолированы 3328 больных (-39).

Умерли 528 человека (+5).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 4 февраля в областной столице выявлено 9443 случая ковида (41 новый случай за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2136 (+11)

Вышневолоцкий городской округ 1699 (+13)

Ржев 1594 (+2)

Торжок 1389 (+5)

Кимры 1286 (+16)

Калининский район 1193 (+9)

Вакцинация от коронавируса продолжается. Всего на 4 февраля в Тверской области прививку от коронавируса сделал 19091 человек (1169 - за последние сутки).