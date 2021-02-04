Прививки от коронавируса сделали более 19 тысяч человек в Тверской области

За вчерашний день, 3 февраля, прививку сделали 1169 человек. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Тверской области прививки от коронавируса сделали уже 19 091 человек (данные регионального оперштаба на 4 февраля). Это значит, что уже 55 % от общего количества вакцины, поступившей в регион, было использовано по назначению.

За вчерашний день, 3 февраля, прививку сделали 1169 человек. Информация о 15 977 вакцинированных жителях Тверской области уже занесена в федеральный регистр.

Напомним, в регионе работает 31 ковидный прививочный пункт. 5 февраля откроют еще семь.

Как подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя, в районах региона должны быть созданы условия для вакцинации всех желающих.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, через региональную электронную регистратуру, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые вы можете узнать в материале "КП"-Тверь".