На 27-й Неделе тверской книги представят издания о войне

На 27-й Неделе Тверской книги будет представлено много изданий о войне. Фото: Фото: Тверская библиотека имени Горького.

Неделя тверской книги торжественно откроется 9 февраля в 16:00 в библиотеке имени Горького. На выставке представят книги, выпущенные в Тверской области в прошлом году. Также вручат награды особенно отличившимся тверским литераторам.

В частности, гостей Недели ждут презентации книги Вячеслава Воробьёва «Тверская земля и Смоленщина: перекличка героев», альбома Тверской областной картинной галереи «…Освобождённый встал Калинин, родных приветствуя сынов…», «Книги памяти лихославльцев» и т.д.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о войне и ее героях.

– Мы должны сделать все, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей, – считает глава региона.

Ряд мероприятий состоится в онлайн-формате. Среди них – награждение победителей конкурса читающей молодежи «Во славу Отечества Русского», приуроченного к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского, подведение итогов конкурса-фестиваля библиотек «Тверская земля: история, события, люди».

Также читатели смогут выбрать лучшую тверскую книгу 2020 года. Итоги голосования подведут на закрытии книжного праздника 15 февраля в 16:00. Затем выставка «Тверская книга – 2020» будет представлена в библиотеках районов.