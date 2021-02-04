В Тверской области ищут 12 человек, пропавших в январе

В Тверской области поисковики продолжают искать 12 человек, пропавших в январе. Фото: группа в ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

В группе в соцсетях члены поискового отряда «Сова» подвели итоги месячной работы. Всего за первый месяц 2021 года к ним поступало 64 заявки о пропавших на территории Тверского региона людях. Удалось найти 49 человек.

Живыми нашли 47 пропавших. Мертвыми – двоих.

Продолжают искать 12 человек. У троих из них нашли родственников.

Поисковики «Совы» подвели итоги работы в январе 2021 года. Фото: группа в ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

Напомним, отряд «Сова» был создан осенью 2011 года. В 2021 году ему исполняется 10 лет.