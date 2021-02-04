Популярный ресторан открылся после двухмесячного простоя в Твери

В Твери вновь после двухмесячного простоя вновь открылся популярный ресторан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И вот 3 февраля ресторан компании ООО «МТН» на бульваре Цанова вновь заработал. Истек срок судебного решения о приостановке работы из-за обнаруженных нарушений СанПиНа. 4 декабря проверяющие органы установили, что в пищеблоке продукты неправильно хранятся, в помещении грязно, а персонал не может предъявить медкнижки.

Ресторан закрыли на 60 суток для устранения всех этих недочетов работе. Руководство заведения несколько раз пыталось оспорить решение суда, но безрезультатно.

3 февраля в сообществе места отдыха в соцсетях была опубликована информация, что они снова принимают гостей.