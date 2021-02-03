В Тверской области заработает еще один ЦАП

ЦАП обещают уже 4 января открыть при Вышневолоцкой ЦРБ. Фото: Минздрав Тверской области

Сейчас в регионе функционируют 11 центров амбулаторных центров для пациентов с COVID-19. Однако, как сообщает областное правительство, с 4 февраля еще один ЦАП откроется на базе Вышневолоцкой ЦРБ. Об этом говорили 3 января на заседании регионального оперштаба во главе с губернатором Игорем Руденей.

По информации областного правительства, только за 2 января ЦАПы приняли 322 пациента.

За неделю в эти центры обратились почти 2 тысяч человек. ЦАПы нужны для того, чтобы разгрузить поликлиники и хоть немного развести потоки больных коронавирусом и других пациентов.

Подробности о том, кому необходимо записываться на прием в ЦАПы и как это сделать, «КП»-Тверь» узнала в областном Минздраве.