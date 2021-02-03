В Вышневолоцком районе Тверской области дальнобойщик наехал на ограждение и погиб

В Вышневолоцком районе Тверской области в аварии погиб дальнобойшик. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

3 февраля вечером на 278 километре федеральной трассы М-11 водитель грузового Mercedes с прицепом не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение сбоку дороги. После этого машина съехал с дороги и опрокинулась.

Транспорт ехал в сторону Санкт-Петербурга.

От полученных травм водитель скончался на месте.

Причины, по которым произошла трагедия, выясняют сотрудники дорожной полиции.