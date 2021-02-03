В Тверской области в столкновении трех машин пострадал шестилетний мальчик и восемнадцатилетняя девушка. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Конаковском районе на 141 километре трассы М-10 столкнулись три автомобиля. Ford Mondeo проехал прямо на «красный» и врезался в Renault Magnum и Mercedes, Которые поворачивали налево. Получили травмы пассажиры в Ford.

Это были шестилетний мальчик и восемнадцатилетняя девушка. Ребенок находился в специальном удерживающем устройстве, иными словами, бустере.

Пострадавших сейчас везут в Тверь. Их жизни ничто не угрожает.