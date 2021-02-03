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Православный клуб молодой семьи приглашает тверских мам и дочек поговорить о моде

Встречу организуют в соборе князя Александра Невского на Привокзальной площади
Виктория ТУШКОВА
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Разговор пойдет на тему «Мода сегодня: все за и против». Фото: tvereparhia.ru

Разговор пойдет на тему «Мода сегодня: все за и против». Фото: tvereparhia.ru

Клуб молодой семьи, который работает при отделе по делам молодежи Тверской епархии, приглашает мам и их подрастающих дочек на встречу, посвященную моде.

Разговор пойдет на тему «Мода сегодня: все за и против». Участники беседы обсудят такие понятия как мода, стиль и красота, поговорят об истории моды и влиянии на нее политики, культуры, рекламы и маркетинга. Участие во встрече примет стилист Валентина Ягунова.

Встреча пройдет 7 февраля, в 18:00 в соборе князя Александра Невского на Привокзальной площади. Пришедших просят не нарушать масочный режим и воздержаться от визита в случае плохого самочувствия.

Культура