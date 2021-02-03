Еще несколько пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Тверской области

Сейчас в Верхневолжье вакцинацию от коронавируса можно пройти в 31 пункте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 февраля в регионе заработают еще семь пунктов вакцинации против COVID-19. Вопрос решен на заседании оперштаба, которое 3 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

Семь новых прививочных пунктов откроются в горполиклинике №8 и горбольнице №6 в Твери, в Андреапольской, Краснохолмской, Старицкой, Спировской ЦРБ, а также в медико-мсанитарной части № 69 ФСИН России.

Областное правительство сообщает, что туда уже доставлена вакцина «Спутник V».

Сейчас в Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт. Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавируса, предварительно осматривают терапевты.

На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 17922 человека.

Как записаться на вакцинацию, смотрите здесь.