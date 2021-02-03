Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Тверской области и руководитель федерального УФСИН

Правительство Тверской области и УФСИН РФ подписали соглашение о взаимодействии.

В частности, рассмотрели варианты занятости, учебы и ресоциализации освободившихся из мест заключения граждан. Эти темы обсуждали лично губернатор Тверской области Игорь Руденя и директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

– Учреждения ФСИН участвуют в обустройстве населенных пунктов по программе «Формирование комфортной городской среды» – изготавливают малые архитектурные формы. Может получить развитие проект по производству остановочных пунктов. Считаю, что лица, которые по тем или иным причинам попали в места лишения свободы, могли бы принести пользу экономике нашего региона», – отметил Игорь Руденя.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы в Тверском регионе созданы центры трудовой адаптации осужденных. На встрече обсудили возможности обеспечить их заказами. В частности, по производству мебели, пошиву спецодежды, изготовлению объектов для благоустройства.

– Есть ряд направлений, по которому может быть налажено сотрудничество. Это касается металлообработки, деревоперерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, швейного дела. Мы можем выполнять различные заказы, организовывать профильные производства, – рассказал Александр Калашников.

Соглашение между руководством региона и силового ведомства также касается профилактики повторных преступлений, получения осужденным образования, их трудоустройства и соцадаптации.