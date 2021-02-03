Персональная выставка самодеятельной художницы Галины Лининой открылась в Твери

Выставка Галины Лининой «Возвращение к истокам» будет работать до конца февраля. Фото: tverlib.ru

В зале искусств тверской библиотеки имени Горького 3 февраля открылась персональная выставка Галины Лининой «Возвращение к истокам». В экспозиции – масляные и пастельные портреты, пейзажи и натюрморты, написанные художницей в 50-80-хх годах XX века и хранящиеся в Галерее Галины Лининой (деревня Городок Рамешковского района).

Галина Линина (1910 – 2002 гг) родилась в городе Дмитров Московской области, но ее родовые корни идут из Осташкова Тверской области. Галина Линина – художник самодеятельный. Талант к живописи был с ней с детства, но реализовать его она смогла гораздо позже, так как на долю художницы выпали страшные времена - годы Первой Мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и Второй Мировой войны.

Талант Галины Лининой был высоко оценен уже при жизни. С 1954 года она участвовала во всех Всесоюзных выставках самодеятельных художников. Ее картины выставлялись даже в Дрездене и Лейпциге.

Выставка Галины Лининой «Возвращение к истокам» в тверской Горьковке будет работать до конца февраля.