Для четырех муниципалитетов Тверской области планируют закупить 118 автобусов

В районы Тверской области закупят 118 автобусов общественного транспорта. Фото: Виктория ТУШКОВА

В 2021 год начнется внедрение новой модели пассажирских перевозок в Ржевском округе, в Старицком, Кимрском, а также Зубцовском районах. На этих территориях запустят автобусы «Транспорта Верхневолжья». По расчетам пассажиропоток составит более 10 миллионов человек.

Напомним, 3 февраля 2020 года стартовала реализация в Тверской области транспортной реформы. В Твери и Калининском районе начали курсировать «синие автобусы» компании «Транспорт Верхневолжья».

Всего на данный момент на 85 тверских и пригородных маршрутах курсирует 470 автобусов.

Подробнее о работе регионального транспортного оператора читайте в развернутой статье «КП»-Тверь».