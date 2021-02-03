В центре Твери временно закроют для проезда и парковки часть Тверской площади

Перекрытие связано с проведением на Тверской площади мероприятия. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В четверг, 4 февраля, в центре Твери будет временно перекрыто движение на части Тверской площади. Опубликовано соответствующее распоряжение за подписью замглавы администрации Твери Дениса Черных.

Перекрытие связано с проведением на Тверской площади мероприятия, какого – в документе не указано. Известно, что движение всех видов транспорта, а также парковка будут запрещены с 6:00 и до окончания мероприятий.

Перекрыт будет участок Тверской площади, примыкающей к домам № 1, № 2 и № 3, а также к домам № 5 и № 8/2 на Свободном переулке и к дому № 1 на улице Симеоновской. Ниже на карте вы можете увидеть, о каком участке идет речь (отмечен красным).

Общественный транспорт на данном участке не ходит, а всем автомобилистам предлагается заранее продумать пути объезда или пользоваться указаниями временных дорожных знаков.